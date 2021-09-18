شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد محمد صلاح بعد قرار رفع حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر أنه تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب و أبلغه بسعادته برفع إنجلترا الحظر عن مصر من بين الدول وأنه سيكون متواجدًا في مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تابع ضياء السيد في تصريحات لـ " الخليج 365 " : صلاح قال الحمد لله ..بعد إنتهاء رفع الحظر عن مصربسبب كورونا ، و أنه سيكون متواجدًا في مباراتي ليبيا يومي 9 و 12 أكتوبر.

قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.