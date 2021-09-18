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الزمالك: سددنا 12 مليون جنيه من مديونات الزمالك لاتحاد الكرة

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن النادي نجح في سداد بعض مديوناته لدى اتحاد الكرة قائلا: "سددنا 12 مليون جنيه لاتحاد الكره من المديونيات علي النادي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "صرفنا للاعيبه مستحقات فوز خاصه وغير مرتبطه باللائحه في مباريات الحسم".

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "سنسدد مستحقات اللاعبين في الشهر المقبل، والجهاز الفني حصل علي راتبه الشهري حتي نهايه الشهر الماضي".

 

وواصل محمد الاتربي : "تم الاتفاق علي تجديد عقد أشرف بن شرقي لمدة ثلاثة سنوات، هو بالفعل باق معنا الموسم المقبل، لكننا نريد تجديد عقده 3 مواسم أخرى".

 

وأكمل: "أنهينا أزمة مستحقات مساعدي البرتغالي باتشيكو، وأعلنت من أول يوم عدم ترشحي للانتخابات القادمة".

 

وختم الأتربي: "الزمالك أعار جنش وصبحي بسبب كثرة حراس المرمى في الفريق، ومشكلة منع الزمالك من القيد ليس لها علاقة بالأزمة المادية، والمشكلة في طريقها للحل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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