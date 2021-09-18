شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كيروش يهتم بالتفاصيل الصغيرة وسنعلن موقف البلدوزر بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني عن المدير الفني الجديد للفراعنة كارلوس كيروش موضا أن المدرب البرتغالي يهتم بكاقة التفاصيل الصغيرة والكبيرة ومتحمس لخوض التجربة مع المنتخب.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "كيروش يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال اجتماعاته مع معاونيه".

وتطرق ضياء السيد لمناقشة موقف مصطفى محمد "البلدوزر"، مهاجم جالاتا سراي التركي، من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل، وقال المدرب العام لمنتخب مصر: "لدينا اجتماع غدا وسنناقش موقف مصطفى محمد في حضور أحمد مجاهد، سنخبر كيروش بما حدث بالضبط، هو مدرب لديه شخصية قوية جدا".

وواصل السيد: "كيروش يجب أن يعرف ملابسات ما حدث من مصطفى محمد، وهل الجهاز الفني السابق وقع عقوبة أم طلب توقيع عقوبة، وفي كل الأحوال سنتعامل بشفافية مع هذا الملف".