ضياء يتحدث عن.. اجتماع لتقرير مصير مصطفى.. وهل هناك أزمة بين الحضري والشناوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، عن مصطفى محمد مهاجم الفريق، والموقف الذي قام به خلال مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم (قطر 2022)، كما نفى أن يكون هناك خلاف بين عصام الحضري مدرب الحراس، وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وقال ضياء السيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "المسئولية في يد جميع أفراد الجهاز الفني، لست أن وحدي، بل كل عناصر الجهاز يرغبون في مساعدة المدير الفني من أجل تجاوز هذه الفترة بنجاح".

وردًا على حقيقة وجود خلاف في وقت سابق بين الحضري، والشناوي قال: "ليس لدي فكرة إن كانت هناك خلافات بين الحضري ومحمد الشناوي، أعتقد أن هناك مبالغة في الحديث عن هذا الأمر، أرى أن عصام في نسخته كمدرب مختلف جدا، لأنه تعلم وحصل على رخص تدريب وحضر معايشات".

وانتقل للحديث عن الفترة المقبلة، قائلا: "طلبات كيروش كثيرة للغاية، لكن سنلبيها بالكامل له، من أجل المساعدة في انطلاق المنتخب، والأهم أن الجميع يجتمع من أجل تحقيق النجاح المطلوب".

وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب، قال :"أول رسالة وصلتني من محمد صلاح بعد خروج مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا، قالي الحمد لله يا كابتن ان شاء الله تعدي على خير، والنني نفس الكلام أخبرني أنه عاد للتدريب وسيلعب مباراة في الكأس يوم الأربعاء".

وعن وجود وجوه جديدة في المعسكر القادم، خاصة الأسماء التي كان يدعمها قبل الانضمام لجهاز المنتخب قال :"شادي حسين ومحمد إبراهيم من أكثر الناس المتقنع بضرورة وجودهم في المنتخب، لكني لست صاحب القرار، سوف أساعد المدير الفني بكل أمانة لكن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لكيروش، أنا لا أتعرب من المسئولية لكن الجميع مسئول عما هو قادم".

أما عن موقف مصطفى محمد فقال: "موقف مصطفى محمد سوف يتحدد غدا (السبت) أو بعد غد، في حضور المدير الفني وأحمد مجاهد، لأنه يجب أن يعرف الموقف بالكامل، وهل الجهاز السابق طلب عقوبة أم لم يطلب، وهذا ما سنعرفه من أحمد مجاهد، لأننا لم نناقش الأمر في أي وقت سابق، والقرار سيعرض للناس بكل شفافية لأننا ننتظر الدعم من كل أطياف مصر".

واختتم قائلًا: "الموقف ليس ضمن مسئوليتنا، لكننا سوف نختار القائمة، ويجب أن نحدد إذا كان اللاعب سينضم للقائمة أم لا، كيروش شخصيته قوية يحب أن يتخذ القرار السليم ويعلن عنه".