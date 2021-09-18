"لم أرغب في ضرر الزمالك".. حسام أشرف يكشف كواليس أزمة احترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف حسام أشرف لاعب نادي الزمالك، كواليس احترافه للبرتغال بعدما تواصل معه وكيل مصري وإيطالي، مما أدى إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو.

ناشئ الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح السبت :"وكيل دون ذكر اسمه (ضحك عليّا) بانتقالي للبرتغال عام 2019 في ظل اقتراب نهاية عقدي مع الزمالك".

وأضاف :"سألت الوكيل هل سيتضرر الزمالك؟ قال لي لا، لكن بعد ذلك وجدت عرضًا برتغاليًا من فريق درجة ثانية وهذا لم يكن اتفاقي معه".

وتابع :"كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو، لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكس".

وأشار :"عرض النادي البرتغالي كان على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو".

وأكمل :"أكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي".

وأنهى :"النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق (شات الواتس آب) استطاع أن يلجأ للمحكمة الدولية رغم أنني تمسكت بالعقود أن تكون معي".