الزمالك عن التعاقد مع النقاز: الجمهور يطالبنا بضم بن غيث.

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تعاقد النادي مع التونسي الدولي حمدي النقاز لاعب الترجي الرياضي السابق.

عضو الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"السوشيال ميديا بتطالبنا بالتعاقد مع عبد الرؤوف بن غيث رغم هروبه من الترجي (المبدأ واحد)".

وتابع :"كان فيه لاعب هرب من النادي وانتقل إلى نادي آخر (والدنيا اتقلبت)".

وتحدث عمرو أدهم عن رحيل المدرب العام للفريق أسامة نبيه، قائلاً :"لو كان أسامة نبيه يرغب في الحل الودي كان ذهب إلى مكتب حسين لبيب (رئيس النادي)، لكنه لم يفعل ذلك وذهب لوسائل الإعلام وهذا معناه لا يريد الحل بالطرق الودية".

وأكمل :"أرى أنه لا يوجد أي أزمات في النادي، الفريق لم يتمرد بالأمس، وجميع اللاعبين حصلوا على 80% من مستحقاتهم ولا يتبقى سوى 20% ".

وأنهى :"السبب في عدم تدريب الفريق مران الأمس بسبب الجلسة التي امتدت لوقت متأخر مع الإدارة".

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك تعاقدت مع ثلاثة لاعبين بداية من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي السابق ثم محمود شبانة مدافع أسوان وأخيرًا حمدي النقاز من الترجي التونسي.