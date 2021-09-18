مباراة ودية تجمع نجوم النصر والهلال في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة مباراة تجمع بين نجوم قطبي العاصمة السعودية الرياض، الهلال والنصر، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يناير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض السنوي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن المباراة ستكون من العيار الثقيل، حيث ستجمع بين نجوم الهلال والنصر في فريق واحد، أمام باريس سان جيرمان بكامل نجومه، على حد قوله.

ويعتبر موسم الرياض حدثا سنويا ترفيهيا ضخما تشرف عليه هيئة الترفيه ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والبرامج المختلفة بالتزامن مع مشاركة أغلب نجوم العالم في مختلف المجالات والعروض .