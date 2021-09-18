الأتربي: ألقي باللوم على أسامة نبيه.. وبنشرقي ليس مثل ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي البهجي:

انتقد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، الطريقة التي رحل بها أسامة نبيه عن الجهاز الفني للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لم يكن موفق في خروجه وإعلانه الرحيل عبر وسائل الإعلام.

وقال الأتربي: "ألقي باللوم على أسامة نبيه بسبب طريقة الإعلان عن استقالته من تدريب الزمالك في وسائل الأعلام".

وأضاف: " نوجه الشكر لأسامة نبيه على الفترة الماضية التي تواجد خلالها مع الزمالك، لكن ما قاله عن أسباب الرحيل مختلف عن الحقيقة".

وأكمل:" أشكر لاعبي الزمالك على تجاوبهم بسبب الأزمة المالية، والاشتراكات انعشت خزينة النادي بقيمة 55 مليون جنيه ولا زلنا نحتاج أموال لتسديد ما علينا".

وأتم :"ملف التجديد مع المغربي أشرف بنشرقي ليس مثل ما حدث مع فرجاني ساسي، ونسعى للتجديد معه لـ 3 مواسم ولا زال أمامه موسم أخر مع الفريق، وأنهينا أزمة مستحقات مساعد باتشيكو، ولابد من التجديد لـ 8 لاعبين خلال الفترة المقبلة".

واستأنف فريق الزمالك، مرانه مساء الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان في الكأس.

وشهد المران انتظام التونسي حمدي النقاز في التدريبات للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.