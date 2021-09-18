استعداداً للمونديال.. حكم مصري وحيد "مساعد" في معسكر إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة ضمت 16 حكماً من إفريقيا للدخول في معسكر بقطر استعداداً لمونديال 2022.

القائمة لم تشهد حضور أي حكم مصري في الساحة، لكنها ضمت محمود أبو الرجال الحكم المساعد ممثلا وحيدا لمصر.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم إن "الجبلاية" استقبلت خطاب الفيفا مع تأكيد بداية المعسكر في الأول من نوفمبر القادم ولمدة 5 أيام في الدوحة.

وسيحتك حكام إفريقيا في المعسكر بحكام آسيا وأمريكا الشمالية، من أجل الاستعداد القوي لبطولة كأس العالم القادمة.

وجاءت قائمة الحكام الـ16 كالتالي:

بكاري جاساما - جامبي

جان ساكازوي - زامبيا

ماجبت نيداي - السنغال

جان جاك ندالا - الكونغو

فيكتور جوميز - جنوب إفريقيا

رضوان جيد - المغرب

مصطفى غربال - الجزائر

باملاك تيسيما - إثيوبيا



الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال - مصر

لحسن أزكاو - المغرب

أوليفر كابين سفاري - الكونغو

ألفيس نجيجو - الكاميرون

زاخيلى سيويلا - جنوب إفريقيا

جيرسون سانتوس - أنجولا

محمد عبد الله إبراهيم - السودان

الحاج مالك سامبا - السنغال