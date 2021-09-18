والد لاعب الزمالك الشاب يوضح حقيقة تسبب نجله في إيقاف قيد النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف والد لاعب الزمالك الشاب، حسام أشرف، حقيقة ما تردد عن تسبب نجله في عقوبة إيقاف القيد لناديه.

ودوّن والد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، اليوم الخميس:"الحقيقة الكاملة اللي لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها أن حسام قبل مايوقع لنادي الزمالك أخبر الأستاذ أمير مرتضى أنه وقع لنادي في البرتغال وأن أمير قاله بالحرف تعال وقع للزمالك ومالكش دعوة بأي حاجة وفعلاً حسام عشان حبه لنادي الزمالك فضّل الزمالك على النادي البرتغالي وللأسف نتيجة هذا الحب أن حسام بيتهاجم دلوقتي وبيتقال عليه كلام بالكذب أنه وقع للزمالك ولم يخبرهم أنه وقع للنادي البرتغالي ياريت أكون بينت الحقيقة وأن حسام كان معرف نادي الزمالك كل شيء عن توقيعه في البرتغال وشكرًا لكم جميعًا".

وكان مصدر مُطلع على أزمة حسام أشرف، لاعب الزمالك الشاب، التذي تسببت في تغريم النادي 200 ألف يورو، قد كشف كواليس الأزمة، في تصريحات سابقة لمصراوي، بالإشارة إلى أن اللاعب لم يكن في فترة لديه عقدًا مع الزمالك ولم يكن ينوي مسؤولو النادي إبرام عقدًا معه لذا وقع لصالح أكاديمية تجلب العروض للاعبين وبالفعل أحضرت له عرضًا برتغالياً".

وأضاف المصدر ذاته:"الزمالك بعد ذلك وقع مع حسام عقدًا احترافياً وحينها أخطر اللاعب الإدارة في يناير الماضي بأنه قد وقع لصالح أكاديمية تُحضر العقود الاحترافية للاعبين".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتشديد على أن اللاعب حاليًا مستمر في صفوف نادي الزمالك وملتزم بعقده.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد غرّم الزمالك مبلغ 200 ألف يورو بسبب توقيعه عقدًا مع حسام أشرف في ظل توقيعه لأكاديمية أخرى.