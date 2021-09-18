الامارات | حسم مصير «خليجي 25» الإثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مصير «خليجي 25» الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً بعد غدٍ، بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية، لحسم مصير النسخة الـ25 المقرّر أن تقام في مدينة البصرة العراقية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل البطولة إلى موعد آخر في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، الى جانب ضغط كبير تعانيه أجندة الاتحادات الخليجية محلياً وقارياً ودولياً.

وأكد مصدر في الاتحاد الخليجي، أن مسألة تأجيل إقامة البطولة «ستتم مناقشتها خلال الاجتماع». وأضاف: «كل الأمور ستتضح عقب التئام الجمعية العمومية خلال اجتماع غير عادي، وسيكون القرار النهائي بشأن البطولة منوطاً برؤساء الاتحادات الخليجية». وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي لكرة القدم قامت بزيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدينة البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي. وتضغط بعض الاتحادات الخليجية باتجاه تأجيل «خليجي 25» إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال نوفمبر وديسمبر 2022. وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي: قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان.

• بعض الاتحادات الخليجية تضغط باتجاه تأجيل «خليجي 25» إلى ما بعد نهائيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news