الامارات | مهمة مزدوجة لخيول غودولفين اليوم على المضامير الأميركية والكندية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة مزدوجة لخيول غودولفين اليوم على المضامير الأميركية والكندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه بوصلة خيول «غودولفين»، اليوم، نحو المضامير الأميركية والكندية، حيث يحمل ثلاثة جياد، آمال «الشعار الأزرق» الشهير وبإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي، للمنافسة على جوائز سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، لكل من مضماري «بيلمونت بارك» الأميركي، و«وودباين» الكندي.

ويأمل مهر غودولفين «يبير»، في استنساخ مستواه القوي في السباقات الأوروبية، حين يخوض تحدي المضامير الأميركية، بالمنافسة على لقب سباق «جوكي كلوب داربي» المخصص لخيول «جروب 1» من عمر الثلاث سنوات، ويجري على مضمار «بيلمونت بارك» لمسافة الميل ونصف الميل (2400 متر).

وفي الحفل ذاته، تعود المهرة «كرييتيف فلير» إلى أميركا، للمنافسة على لقب سابق «جوكي كلوب أوكس»، المخصص لخيول الفئة الأولى، ويجري على مضمار ذاته «بيلمونت بارك» لمسافة 2200 متر. ويبحث «والتون ستريت» عن فوزٍ أول في سباقات «جروب 1» حين ينافس على لقب «كنيديان إنترناشونال» على مضمار «وودباين» الكندي.

ويعول «يبير» في مهمة «جوكي كلوب داربي» على قدراته التحملية، التي قادته أغسطس الماضي، إلى تحقيق انتصارٍ باهر بلقب سباق «غريت فولتجر ستيكس» على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

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