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الامارات | طرفا نهائي كأس السلة يتحددان اليوم

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحدد، اليوم، طرفا نهائي كأس الاتحاد للسلة، من خلال مواجهتي نصف النهائي، اللتين تقامان في دبي وفي التوقيت ذاته، في السابعة والربع مساء، حيث يواجه الوصل الشارقة على صالة النصر، بينما يلتقي النصر البطائح في صالة نادي الوصل.

ويأمل الشارقة أن يستهل الموسم الجديد بقوة، بعد أن انتزع، إبريل الماضي، أول لقب له في كأس نائب رئيس الدولة، وذلك بعد شهر من تتويجه بطلاً لكأس رئيس الدولة. في المقابل يتمسك الوصل بقيادة مدربه البوسني زوران، بآمال عودة الفريق إلى نهائيات المسابقات المحلية، والسعي لإكمال الطريق حتى التتوج بلقب الكأس. في جهة أخرى، يبحث البطائح في موسمه الثالث بمسابقات السلة عن بلوغ النهائي، لكنه يواجه رغبة كبيرة من النصر المتحفز للفوز اليوم، والمنافسة على لقب الكأس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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