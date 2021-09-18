الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعوة

دعا مشجعون في نادي رأس الخيمة إدارة النادي إلى مراجعة قرار الانسحاب من المشاركة في مسابقات أندية الدرجة الأولى، أملاً في المشاركة ببطولة دوري الهواة التي تنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

أجنبي

رفض لاعب أجنبي، سبق له اللعب في الدوري الإماراتي، عرضاً من أحد أندية المحترفين للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بداعي عدم شعور أسرته بالارتياح تجاه النادي، ورغبة الأسرة في التفاوض مع فريق آخر.

جلسة

عقد مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين جلسة خاصة مع اللاعب الأجنبي الكبير، وتحدث معه حتى يرفع من روحه المعنوية في أعقاب حالة الإحباط التي يمر بها اللاعب حالياً.

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