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الامارات | 300 رياضي يشاركون في سباق عجمان للجري

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عجمان ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 300 رياضي يشاركون في سباق عجمان للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، صباح أمس، فعاليات النسخة الخامسة من سباق عجمان للجري الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان بمنطقة الزوراء السياحية، وشهد مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع. وبلغ عدد المشاركين في السباق - الذي أقيم وسط إجراءات احترازية - 300 رياضي تنافسوا على ميداليات المسافات الثلاث للسباق، وهي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، إضافة إلى سباق فئة أصحاب الهمم والسباق الافتراضي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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