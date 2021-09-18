الامارات | 300 رياضي يشاركون في سباق عجمان للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 رياضي يشاركون في سباق عجمان للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، صباح أمس، فعاليات النسخة الخامسة من سباق عجمان للجري الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان بمنطقة الزوراء السياحية، وشهد مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع. وبلغ عدد المشاركين في السباق - الذي أقيم وسط إجراءات احترازية - 300 رياضي تنافسوا على ميداليات المسافات الثلاث للسباق، وهي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، إضافة إلى سباق فئة أصحاب الهمم والسباق الافتراضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news