الامارات | فوز دبا الحصن والبطائح والتعاون في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن والبطائح والتعاون في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب دبا الحصن على مصفوت بأربعة أهداف نظيفة، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم سجلها كل من محمد المربوعي (15 و55)، والبرازيلي ميوراو (2)، ومحمد الصريدي (17)، ليصبح رصيد دبا الحصن ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة يليه نادي حتا بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تعادله مع الرمس من دون أهداف ضمن الجولة نفسها. وحقق البطائح فوزاً ثميناً على الوافد الجديد فريق ستي بخمسة أهداف نظيفة سجلها كل من البرازيلي رودريغو (25 و31) ومحمد بن غريب (33 و69)، وأحمد جلال (64)، ليصبح رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وهو الرصيد نفسه لفريق التعاون الذي فاز بدوره على مسافي بهدف نظيف سجله البرازيلي جيلسون دا، ليحل في المركز الثاني بينما بقي مسافي بلا نقاط.

وتختتم الجولة الثانية عصر اليوم بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة 17:30، فيلتقي الحمرية مع الجزيرة الحمراء والعربي مع الذيد، وغلف اف سي مع دبا الفجيرة.

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