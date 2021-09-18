اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- كريستال بالاس 18:00

مان سيتي - ساوثهامتون 18:00

بيرنلي - أرسنال 18:00

أستون فيلا - إيفرتون 20:30

رايو فاليكانو - خيتافي 16:00

أتلتيكو مدريد - بلباو 18:15

إلتشي - ليفانتي 20:30

ألافيس - أوساسونا 23:00

جنوى - فيورنتينا 17:00

إنتر ميلان - بولونيا 20:00

ساليرنيتانا - أتلانتا 22:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - بوخوم 17:30

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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