الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - كريستال بالاس 18:00
مان سيتي - ساوثهامتون 18:00
بيرنلي - أرسنال 18:00
أستون فيلا - إيفرتون 20:30
رايو فاليكانو - خيتافي 16:00
أتلتيكو مدريد - بلباو 18:15
إلتشي - ليفانتي 20:30
ألافيس - أوساسونا 23:00
جنوى - فيورنتينا 17:00
إنتر ميلان - بولونيا 20:00
ساليرنيتانا - أتلانتا 22:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - بوخوم 17:30
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