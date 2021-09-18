شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سنناقش واقعة مصطفى محمد مع المنتخب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر الوطني أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش سيحسم مصير انضمام مصطفى محمد للمعسكر المقبل في اجتماع الغد قائلا: "سنناقش غدًا واقعة مصطفى محمد مع المنتخب وسنتخد القرار".

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أول لما قرار الحكومة البريطانية طلع برفع اسم مصر من القائمة الحمراء، كانت أول رسالة جاتلي من محمد صلاح "الحمد لله تعدي على خير".

وتابع ضياء السيد : " الحضري مدرب واعد ومبشر جدا في مهنة التدريب، وهتشوفوا نسخة جديدة من عصام الحضري كمدرب أنا براهن عليه، وأيضا محمد شوقى مدرب يملك امكانيات كبيرة".

وكشف المدرب العام للفراعنةكواليس اجتماعه من كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائلا: "الناس بتسأل فيه وجوه جديدة أم لا، أيوه فيه وجوه جديدة، ومقتنع جدا بامكانيات شادي حسين ومحمد إبراهيم، لكن الرأي سيكون للمدير الفني كيروش".

وعبر مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالى تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى فى قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وقررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعنى أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء فى الحجر الصحى بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن هناك تواصل مع النجم المصرى محمد صلاح، وأن اللاعب متمسك بالتواجد فى جميع مباريات المنتخب، وأن غيابه عن مباراة أنجولا فى الجولة الأولى بسبب إجراءات الحظر فى إنجلترا.