شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه سبورتنج وديًا بدلا من السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال مواجهة فريق نادي سبورتنج السكندري في وديته الأولى بدلا من نادي السكة الحديد الذي كان من المنتظر مواجهته وديا.

وتقرر أن تقام ودية بيراميدز أمام سبورتنج بملعب برج العرب في السادسة من مساء غد السبت في إطار تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويرتبط بيراميدز بالتحضير لمواجهة نظيره نادي سموحة على استاد السويس الجديد يوم 24 سبتمبر الجاري في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بجانب التجهيز لانطلاق الدوري ومشوار الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي سموحة، طلب رسميًا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في كأس مصر مع نادي بيراميدز لمدة أسبوع حتي ينتظم الفريق، في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتي الآن.