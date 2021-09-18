شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 العديد من الاحداث المهمة والتى يأتى على رأسها حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، يستعد لعقد جلسة غدا مع فاروق جعفر المستشار الفنى وحسين السيد عضو لجنة الإدارة والمكلف بملف كرة القدم، من أجل حسم العناصر التى سيتم تعينها فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

طاهر أبو زيد يترشح لرئاسة انتخابات نادى الشمس

يستعد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق لخوض انتخابات نادى الشمس على منصب الرئاسة، خلال الفترة المقبلة خصوصا أنه تواجد في النادى صباح اليوم من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بخوضه المعترك الانتخابى.

يعقد غدًا السبت، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، جلسة مع فاروق جعفر المستشار الفنى وحسين السيد عضو لجنة الإدارة والمكلف بملف كرة القدم، من أجل حسم العناصر التى سيتم تعينها فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

عبر مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، وبالتالي تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

رشح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق بالجبلاية ، لتواجد في رابطة الأندية التي سيتم الإعلان عن مجلسها الجديد يوم الأحد المقبل بعد إجراء الانتخابات.

وفاة والدة هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق

تلقى هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق خبر وفاة والدتة منذ قليل حيث سيقام العزاء غدا السبت بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمنطقة مصر الجديدة في تمام الساعة السادسة مساءا حتى الساعة العاشرة مساءا .

انتظم الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات متواصلة من أجل مناقشة العروض التى تأتي لبعض لاعبي الفريق المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.

جمال علام: رابطة الأندية مش طموحى.. وسأترشح لرئاسة الاتحاد

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ، أنه لا يفضل التواجد في رابطة الأندية خلال الوقت الحالي بعد أنباء ترشيحه من قبل اتحاد الكرة للتواجد في الرابطة ممثلاً عن الجبلاية.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، حضور مباراتىّ دور الـ16 ببطولة كأس مصر بين الأهلى وانبى، وبيراميدز وسموحة، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل اعلان قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا، كما سيحضر مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر.

وضع مسؤولو الزمالك 3 سيناريوهات أمام الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل تحديد مصير حمدى النقاز أحدث الوافدين إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم.