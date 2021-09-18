شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: شرف ارتداء قميص منتخب مصر سيكون لمن يستحقه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل جمعة مدير منتخب مصر إنه شرف له تولى هذا المنصب في الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش مؤكدا أنه يتمنى استحقاق هذه المكانة العالية ويكون على قدر التحدى في المهمة التي أسندت إليه.

أكد جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق أن كل الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني للمنتخب تشرفت بخدمة مصر وتعلم قيمة المكان جيدا لافتا إلى أنه يتمنى أن يعود الفراعنة إلى مكانتهم الطبيعية ويتسيدوا القارة من جديد خلال الفترة القادمة.

أوضح وائل جمعة أن منتخب مصر لا ينظر إلا للمركز الأول مشيرا إلى أن كيروش تحدث معهم منذ اللحظة الأولى وأخبرهم بهدفه بالصعود لكأس العالم 2022 في قطر مؤكدا أن منتخب مصر يستحق أن يكون مدربه من الصفوة في العالم.

تابع وائل جمعة:" أعلم قيمة منتخب مصر ودافعت عنه بكل ما أوتيت من قوة سواء داخل الملعب أو خارجه وسأفعل كل ما بوسعى مع المنتخب في مكانى وقمت بالتواصل مع أكثر من لاعب وكذلك ضياء السيد والحضرى لأن هدفنا تجميع اللاعبين على الروح الجميلة ويهمنا علاقتهم مع بعضهما".

وواصل مدير منتخب مصر:" محظوظون بكيروش صاحب "سي في محترم" إن شاء الله يكون إضافة كبيرة للمنتخب وهويمتلك خبرات وتجارب كبيرة وعينه قوية في اختيار اللاعبين وتفاجئنا بمعرفته ببعض اللاعبين وتجميعه معلومات عنهم".

وكشف وائل جمعة أن موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الوطنى يوم 26 سبتمبر الجاري استعدادا للدخول في معسكر مغلق يوم 28 لافتا إلى أن شرف ارتداء قميص منتخب مصر سيكون لمن يستحقه فقط مؤكدا أن كيروش أخبرهم أن باب منتخب مصر سيكون مفتوح للجميع.

وواصل:" صلاح والننى من العناصر الأساسية لازم اللاعيبة تعرف اننا مش هنفضل حد على الأخر إلا بالأداء وكيروش طلب تقرير عن أي لاعب مصري يلعب في الخارج وهنعمل كل اللى علينا ونتمنى التوفيق من ربنا والدعم والمساندة من الجمهور ونرجع منتخب مصر اللى احنا عارفينه".