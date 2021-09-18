شكرا لقرائتكم خبر عن والد حسام أشرف: أمير مرتضى كان على علم بتوقع نجلى لنادى برتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف والد حسام أشرف لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، كواليس الأزمة التى تعرض لها النادى الأبيض بسبب توقيع نجله لأحد الأندية الخارجية، مما أدى لصدور حكم ضد الزمالك بحرمانه من القيد فترتين، حيث قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادة إن حسام أشرف وقع لأحد الأكاديميات بالكاميرون قبل أن يوقع على عقده مع الزمالك.

وقال والد حسام أشرف عبر حسابه على السوشيال ميديا: "الحقيقة الكاملة اللي لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها ان حسام قبل مايوقع لنادى الزمالك أخبر الأستاذ أمير مرتضى انه وقع لنادى في البرتغال وأن أمير قاله بالحرف تعال وقع للزمالك ومالكش دعوة باى حاجة، وفعلا حسام علشان حبه لنادى الزمالك فضل الزمالك على النادى البرتغالى وللأسف نتيجة هذا الحب إن حسام بيتهاجم الوقتى وبيتقال عليه كلام بالكذب إنه وقع للزمالك ولم يخبرهم إنه وقع للنادى البرتغالى، ياريت أكون بينت الحقيقة وإن حسام كان معرف نادى الزمالك كل شيئ عن توقيعه في البرتغال وشكرًا لكم جميعًا".



والد حسام أشرف

ورد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق بنادى الزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365" على ما قاله والد حسام أشرف، قائلاً: "عمرى ما شفت والد حسام أشرف، وماحدث إنه كابتن أيمن عبد العزيز جابلي مجموعة لاعيبة مميزة في الناشئين كلهم مشيوا من النادي رجعناهم وعملناهم عقود.. وحسام مقالش انه موقع في اي نادي.. وبعد عدة شهور ظهر وكيل مصري اشتكى حسام في اتحاد الكرة وقال انه موقع معاه عقد وكالة".

وكان مسئولو اتحاد الكرة، كشف أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل للجبلاية أى خطابات بشأن معاقبة نادى الزمالك بوقف قيد لاعبيه بسبب مشكلة توقيع الناشئ حسام أشرف لناديين.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا لم يخطر الجبلاية بأى عقوبات ضد الزمالك فى هذا الشأن، وأن القرار ربما يكون قد تم إرساله لنادى الزمالك مباشرة دون الوصول لاتحاد الكرة وهو ما تسبب فى تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك أمس والتى تسببت فى حالة من اللغط.

وقال لبيب فى تصريحات تليفزيونية أمس، إن الزمالك لن يستطيع قيد صفقاته الجديدة للموسم الجديد بسبب قرار الفيفا بمنعه من القيد فى فترتين للقيد بسبب تعاقده مع الناشئ حسام أشرف رغم توقيعه لناد كاميرونى.