شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير نظام التصويت فى انتخابات الجبلاية واستبعاد القدامي والترشح دون شروط أهم مطالب الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في التجهيز للتعديلات التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة وجاري تحديد موعدها تمهيدًا لإقامة انتخابات جديدة لاتحاد الكرة واختيار مجلس إدارة جديد.

ويعد بند تغيير نظام التصويت في الانتخابات أحد أهم البنود التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية ، بدلا من النظام القديم وهو إرسال مندوب لوضع صوته في الصناديق ، ويتم حالياً الاتفاق بين الأندية لأفضل الحلول في التصويت .

كما يتم مناقشة بند استبعاد الوجوه القديمة من انتخابات اتحاد الكرة أو من تواجد لـ8 سنوات في الفترة الأخيرة سواء بشكل متصل أو منفصل وهو ما سيتم الاتفاق عليه أيضا بين الأندية قبل الجمعية العمومية.

ويعد باب فتح الباب لأي شخص للترشح دون التقيد بالشروط القديمة وهي ان يكون مارس لعبة كرة القدم ، وفتح باب الترشح لأي شخص حاصل على مؤهل عالي.