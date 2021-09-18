شكرا لقرائتكم خبر عن 32 لاعبًا فى تدريبات المصري البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف فريق المصري في التدريبات الجماعية التي انطلقت أول أمس الأربعاء وتستمر حتى انطلاق الموسم الجديد، حيث وصل عدد اللاعبن في التدريبات لـ32 لاعبا.

وتواجد كريم العراقي في المران الجماعي للمصري، بعد فشل انتقاله للزمالك، كما تواجدت الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق، والجميع في انتظار عودة معين الشعباني من تونس لقيادة المران.

وانضم للتدريبات الجماعية كلا من : "أحمد مسعود وكريم العراقي وأحمد شوشة وعمرو موسي وإسلام صلاح وأحمد شديد قناوي وعلاء عطا وإسلام أبو سليمة وفريد شوقي وحسن علي وإسلام عطية ومحمد عنتر وحجاج عويس ومحمد جريندو وأحمد رفعت ومصطفى سلطان وحسين رجب واوستين اموتو وايزي ايمكا وزياد فرج ومحمد شحاتة ومحمد الجمل ومصطفى أيمن وعلاء كريم وعلي حمدي وأحمد علاء وعمرو مرعي وإسلام جمال وأسامة الجزار ومحمد بلح وإسلام المزين وإلياس الجلاصي".

ونجح المصري في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.