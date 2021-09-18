7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 العديد من الاحداث المهمة والتى يأتى على رأسها رد فعل مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، وبالتالي تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا.

المنتخب يطمئن على الننى بعد عودته لتدريبات آرسنال

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على الاطمئنان على حالة محمد الننى لاعب فريق آرسنال الإنجليزى بعد عودته للتدريبات اليوم عقب الإصابة التى لحقت به منذ فترة.

عبر مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، وبالتالي تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات متواصلة من أجل مناقشة العروض التى تأتي لبعض لاعبي الفريق المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.

كيروش يحضر مباراتىّ الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، حضور مباراتىّ دور الـ16 ببطولة كأس مصر بين الأهلى وانبى، وبيراميدز وسموحة، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل اعلان قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا، كما سيحضر مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر.

طاهر أبو زيد يترشح لرئاسة انتخابات نادى الشمس يستعد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق لخوض انتخابات نادى الشمس على منصب الرئاسة، خلال الفترة المقبلة خصوصا أنه تواجد في النادى صباح اليوم من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بخوضه المعترك الانتخابى.