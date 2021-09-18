شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة خاصة بطارق حامد فى تدريب الزمالك.. ومران قوى لرباعى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك تحية وإشادة خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد الأداء والمجهود الذي قدمه خلال الفقرة التأهيلية الخاصة خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ووجه كارتيرون لطارق حامد تحية بشكل شخصي، كما حرص لاعبو الفريق على تحيته والإشادة بالمجهود الذي يقدمه.

كما أشاد باتريس كارتيرون بلاعبي الفريق خلال المران مساء اليوم، وجاءت إشادة المدير الفني بلاعبي الزمالك، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفقرة التأهيلية الشاقة بالمران، والتى كانت عبارة عن جري بمحيط الملعب واستمرت لقرابة نصف ساعة.

وتم خلال الفقرة التأهيلية للاعبين، عمل قياسات بدنية لهم استعدادا للفترة المقبلة تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت.

وخاض محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى فريق الزمالك تدريبات قوية، وقام أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك بالتركيز مع رباعي الحراس على أمور فنية خاصة منها التسديد من داخل منطقة الجزاء والتعامل معها بكل دقة ، وكذلك الكرات القادمة من الأطراف.

وحرص أبو جبل وعواد حارسا الفريق، على توجيه النصائح للثنائي الشاب عطية ونديم خلال التدريبات، ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.