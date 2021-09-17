الامارات | جناح بايرن ميونيخ الطائر يخضع إلى عملية جراحية في قلبه!

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح بايرن ميونيخ الطائر يخضع إلى عملية جراحية في قلبه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع الفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونيخ لجراحة في قلبه لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب، وفق ما أعلن بطل ألمانيا الجمعة.

وقال المدرب يوليان ناغلسمان أنه من المتوقع أن يعود اللاعب الى التمارين في غضون أسبوعين "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب. لقد أجرينا تخطيط كهربائي للقلب للمدى الطويل وخضع لهذه العملية".

وتابع "هو بحال جيدة للغاية ولديه ألم بسيط في الجرح. بمجرد التئام الجرح، سيكون قادرًا على البدء في إعادة التأهيل ولن يتطلب أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين قبل أن يعود إلى التدريبات الكاملة".

سيغيب كومان عن مبارتي العملاق البافاري في الدوري المحلي ضد بوخوم وغرويتر فورث، كما من المتوقع غيابه عن المواجهة ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من المخاوف بشأن صحة قلب اللاعبين بعد إصابة لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بسكتة قلبية نجا منها في كأس أوروبا هذا الصيف، كان ناغلسمان حريصًا على عدم المبالغة في حالة كومان.

وقال "قد يبدو الوضع دراماتيكيًا أكثر مما هو عليه، ليست حالة خطرة، العديد من الناس يعانون منها"، في إشارة الى مشاكل كومان الأخيرة في التنفس، مضيفًا "ولكن هناك فارق بين ما إذا كان أكبر جهود تقوم به هو الذهاب الى الثلاجة لجلب جعة أو ما إذا كنت رياضيًا تنافس على أعلى مستوى".

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