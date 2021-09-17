الامارات | الزوراء "سوبر العراق".. والجمهور غير مقتنع بأداء النجوم الدوليين

شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء "سوبر العراق".. والجمهور غير مقتنع بأداء النجوم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صالح فريق الزوراء جمهوره بعد فوزه، اليوم الجمعة، بكأس السوبر العراقي للمرة الخامسة في مسيرته الكروية عندما تمكن من هزيمة فريق الجوية بهدف دون مقابل سجله اللاعب مازن فياض في الدقيقة 52 من المباراة التي اقيمت في ملعب الشعب الدولي.

وتوج وزير الشباب والرياضة العراقي ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال لاعبي الزوراء في أول حضور له منذ فوزه برئاسة اتحاد كرة القدم.

وظهرت المباراة بمستوى فني متوسط مع أفضلية لفريق الجوية في الشوط الأول الذي أضاع فرصا عدة، بينما استغل الزوراء هجمة وحيدة سجل منها هدف الفوز.

وعبر عدد من جمهور الفريقين عن عدم رضاهم عن أداء أغلب اللاعبين الذين يمثلون الجزء الاكبر من عناصر المنتخب الوطني (أسود الرافدين)، والذي يخوض حاليا التصفيات النهائية المؤدية إلى كأس العالم 2022 من خلال تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا اللاعبين باستعادة مستوياتهم الفنية قبل خوض المباريات الدولية المقبلة.

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