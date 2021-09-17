شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. كشف حسب الراحلين عن الاهلى في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انشغال النادى الاهلى بمباراة السوبر المحلى مع طلائع الجيش والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية إلا أن مسئولى القلعة الحمراء نجحوا فى حسم رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فيما لايزال هناك البعض الاخر مرشحاً لمغادرة ستاد مختار التتش بناء على وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي

ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كشف حساب الراحلين والمرشحين للرحيل مع الاهلى ..

سعد سمير

أعلن النادى الاهلى رحيل نجمه سعد سمير مدافع الفريق لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، ليسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، حيث دخل اللاعب فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء، وأشاد الاهلى بسلوك سعد سمير وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، مؤكدين أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق أجواء من الود والحب، التي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.

وشارك سعد سمير فى 204 مباريات مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدفا وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدوري الممتاز ولقبين لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى وخمسة القاب للسوبر المحلى بجانب كأس الكونفدرالية وبرونزية كأس العالم للأندية.

كريم نيدفيد

على نفس درب سعد سمير، يسير كريم نيدفيد تقريباً، فاللاعب العائد من إصابة طويلة قاربت على الـ28 شهراً بات غير مطلوب فيه داخل الأهلي لينهى الاتفاق على اعارته لفيوتشر اف سى ، واجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.

والتر بواليا

ورحل والتر بواليا عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة إلى مالاتيا سبور مع أحقية النادي التركي في شرائه بنهاية الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار، بعدما شارك فى 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى وتوج بدوري الابطال الافريقى مع المارد الاحمر.

مروان محسن

حرص النادى الأهلى على إنهاء علاقته مع لاعبه مروان محسن بصورة طيبة نالت تقدير وثناء من المهاجم الذى كان يتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء وتفعيل تعاقده الجديد مع النادى الذى يستمر لثلاثة سنوات مقبلة إلا أن الجلسة التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة معه دفعته على الموافقة على الرحيل، ويرى مسئولو الأهلى أن اللاعب تعرض لضغوط وانتقادات جماهيرية لاذعة كادت تقضى على مستقبله الكروى وأن استمراره لن يكون فى صالح الفريق لاسيما بعد قرار الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالاستغناء عن جهوده.

واجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ناصر ماهر

تشهد الفترة الحالية غموضًا بشأن مستقبل ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الذى منح النادى الضوء الأخضر لتسويق اللاعب والاستفادة من المقابل المادى لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب ناصر ماهر مع الاهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة، وإرتبط أسم ناصر ماهر الفترة الماضية بعدة عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز وسموحة والإتحاد السكندري والبنك الاهلى ، ويرغب ناصر ماهر في حسم موقفه سريعاً من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الاهلي.

جونيور أجاي

لم يعد النيجيرى جونيور أجاي ضمن حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية بعدمتا تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ لذا رحب موسيماني برحيل اللاعب وتم وضع اسمه على قائمة الانتظار لحين التوصل لاتفاق معه سواء بفسخ العقد او انتقاله لأى نادى.

واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.

أحمد رمضان بيكهام

ووافق الاهلى على اعارة لاعبه أحمد رمضان بيكهام لصفوف لسموحة بناء على رغبة موسيمانى ضمن صفقة انتقال حسام حسن للقلعة الحمراء ، وشارك بيكهام مع الاهلى فى 20 مباراة بإجمالى 1107 دقيقة لعب وتوج بدوري الابطال الافريقى مرة والدوري الممتازمرتين.