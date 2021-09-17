شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان أجبرا موسيمانى على عدم التفريط فى خدمات المغربى بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "هسبورت" المغربى أن التعاون أكد لمسئولى الأهلى أنه مستعد لتقديم عرض بقيمة 6 ملايين دولار مع وجود بند فى عقد اللاعب يسمح للفريق المصرى بالحصول على 20% من ثمن بيعه حال رحيله مستقبلا.

أضاف الموقع أن منذ انضمام بدر بانون بالنادى الأهلى واللاعب يؤكد أنه إضافة قوية لبطل إفريقيا، كما ساهم بشكل كبير فى العديد من الإنجازات التى حققها الأهلى منذ وصوله إلى القاهرة، ويحظى بمكانة كبيرة لدى مناصرى الفريق.

ورغم العرض المغرى، إلا أن موسيمانى تمسك باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التى يصعب تعويضها بسهولة.

وتفوق بدر بانون على جميع لاعبى الأهلى في رقمين خلال مباريات المارد الأحمر في بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يعد أكثر اللاعبين تمريرا بشكل صحيح بـ(621) تمريرة، وأكثر من استخلص الكرة (142) مرة.

جدير بالذكر أن بدر بانون قد تواجد خلال الأيام القليلة الماضية بمعسكر المنتخب الوطنى المغربى للاعبين المحليين استعدادا لكأس العرب المقبلة.