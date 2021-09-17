شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17/ 9/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، حمدى النقاز ينتظم فى التدريباتوترحيب من كارتيرون واللاعبين، واتحاد الكرة: فيفا لم يخطرنا بقرار وقف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف.

اتحاد الكرة: فيفا لم يخطرنا بقرار وقف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل للجبلاية أى خطابات بشأن معاقبة نادى الزمالك بوقف قيد لاعبيه بسبب مشكلة توقيع الناشئ حسام أشرف لناديين.

حمدى النقاز ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وترحيب من كارتيرون واللاعبين

انتظم الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

الزمالك يطرح 3 سيناريوهات على مائدة كارتيرون لحسم مصير النقاز

وضع مسؤولو الزمالك 3 سيناريوهات أمام الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل تحديد مصير حمدى النقاز أحدث الوافدين إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم. استقبل لاعبو الزمالك الوافد الجديد التونسى حمدى النقاز في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة والطريف أن المران شهد مشاركة نجوم الأبيض فى لعبة "ثبت صنم" الشهيرة فى مصر، حيث اصطف اللاعبون فى خطين متوازيين ورحبوا بعودة النقاز مرة أخري. لاعبو الزمالك يستقبلون حمدى النقاز على طريقة "ثبت صنم".. صور

عودة أبو جبل وعاشور لتدريبات الزمالك.. وعصمت يقوم بدور مساعد كارتيرون

شارك محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال اليومين السابقين بعد حصوله على لقاح كورونا.

تدريبات بدنية للزمالك فى "صالة الألعاب القتالية".. وكارتيرون يجتمع باللاعبين

انطلق التدريب الجماعى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في صالة الألعاب القتالية بالنادي خلال المران مساء اليوم الجمعة.

ارتفاع أسهم بدر حامد لخلافة نبيه فى الزمالك.. وترشيح أحمد مجدى لتعويض عبد المقصود

ارتفعت أسهم بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، من أجل تولى مهمة المدرب العام لفريق الكرة الأول بجهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما تقدم أسامة نبيه بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته.

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى