شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: رابطة الأندية مش طموحى.. وسأترشح لرئاسة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ، أنه لا يفضل التواجد في رابطة الأندية خلال الوقت الحالي بعد أنباء ترشيحه من قبل اتحاد الكرة للتواجد في الرابطة ممثلاً عن الجبلاية.

أضاف جمال علام لـ " الخليج 365 " رابطة الأندية مش طموحي حالياً، بالإضافة إلى أنه في حالة تواجدى فيها فلن يكون في منصب العضوية ، ولكني أرغب في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

رشح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق بالجبلاية و جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وخالد لطيف عضو الجبلاية السابق و حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق لاختيار إثنين للتواجد في انتخابات رابطة الأندية .

وتنص اللوائح على أحقيقة اتحاد الكرة في ترشيح إثنين للتواجد في رابطة الأندية المحترفة التي سيتم تشكيلها للموسم الجديد.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18 بالإضافة لإثنين من اتحاد الكرة، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.