شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد يترشح لرئاسة انتخابات نادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق لخوض انتخابات نادى الشمس على منصب الرئاسة، خلال الفترة المقبلة خصوصا أنه تواجد في النادى صباح اليوم من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بخوضه المعترك الانتخابى.

الجدير بالذكر أن انتخابات نادي الشمس من المقرر لها أن يتم انعقادها في 5 نوفمبر القادم.

ويعد طاهر أبو زيد من مواليد يوم 1 أبريل لعام 1962 في مدينة البدارى بمحافظة أسيوط ، والده هو مدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ أبو زيد سيد عامر الذي أصبح مدير مدرسة فيما بعد وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب حبة للإعلامي الكبير طاهر أبو زيد صاحب الأعمال الإذاعية الناجحة.

انضم للأهلى بعدما اكتشفه شاكر عباده أحد كشافي الأهلي، حيث دخل النادي أول مرة ضمن اختبارات الناشئين يوم 15 يونيو 1973 واستقبله عمرو أبو المجد المسئول عن مدرسة الكرة آنذاك .

في أول اختبار له تم اختياره للعب لفريق 13 سنة ثم انضم في ديسمبر 1973 إلى فريق الناشئين تحت 14 سنة وأهلته موهبته للاشتراك في مباريات فريق الناشئين تحت 15، 17 سنة بالرغم من صغر سنه وساهم خلالها في فوز الأهلى بكل بطولات الناشئين وسجل بمفرده 159 هدفا .

وفي عام 1979 انضم للفريق الأول وعمره لا يتجاوز 17 عاما بعد أن لفت نظر المدرب المجرى "هيديكوتى" في مباراة الأهلى والزمالك تحت 17 سنة وسجل يومها هدفى الفوز للأهلى ، وكان اختيار النجم الموهوب للفريق الأول منطقيا فقد أحرز في مباريات الناشئين 240 هدفا في خمس مواسم كما سجل في موسم 76 رقما قياسيا من الأهداف بلغ 49 هدفا وهو رقم قياسي لم يحققه ناشئ حتى الآن

في عام 1981 قاد طاهر أبوزيد منتخب الناشئين في كأس العالم التي أقيمت بأستراليا تحت قيادة هاني مصطفي ، ولم يكن طاهر مجرد لاعب عادي فقد كان قائد المنتخب كما فاز بالحذاء الفضي ولقب ثاني هدافي البطولة بأربعة أهداف وهو نفس رصيد صاحب الحذاء الذهبي لكنهم قرروا منح أبوزيد الحذاء الفضي لأن أحد أهدافه كانت من ضربة جزاء .

ساهم طاهر أبو زيد فى حصول المنتخب الوطنى على كأس الأمم الأفريقية عام 1986 التى أقيمت بالقاهرة عندما أحرز هدف الفوز على المغرب فى مرمى بادو الزاكى فى الدور نصف النهائى ليعبر الفراعنة إلى نهائى البطولة ويحققوا اللقب على حساب الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية .

ويواصل طاهر أبو زيد مشواره الناجح مع المنتخب الوطنى ويشارك معه بكأس العالم عام 1990 ، إلا أنه بسبب خلافاته الشديدة مع محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب لم يشارك إلا فى ربع ساعة من لقاء ايرلندا .

أعلن طاهر أبو زيد اعتزاله لعب الكرة بعد حياة كروية حافلة بالإنجازات، ورصيد كبير من حب الجماهير، وبعد مساهمته الكبيرة في الفوز ببطولة كأس مصر عام 1992 إلا أن إدارة الأهلي قررت الإستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة فيما عرف بـ "المذبحة الكبرى"، وكانت المفاجأة المدوية أن من بين الأسماء هو اسم طاهر أبو زيد صاحب الـ 31 عاماً، بالإضافة إلى علاء ميهوب، و ربيع ياسين، وعلى الرغم من حصول مارادونا النيل على العديد من العروض إلا أنه قرر الاعتزال والإتجاه إلى خدمة النادي الأهلي بشكل آخر.

وقد جاءت مباراة اعتزال طاهر أبو زيد مثيرة، حيث استطاع أن يقلب النتيجة ويحرز هدف التعادل للأهلي من ضربة حرة مباشرة والتي طالما اشتهر بها، ليشير للجماهير بعدها بالنهاية ويخرج من الملعب وقد ترك أثر لا يمكن أن ينمحي من ذاكرة محبي وعشاق النادي الأهلي.