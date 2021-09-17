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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، جلسات مكثفة فى الأهلى لحسم مصير عروض ناصر ماهر وأجاى
جلسات مكثفة فى الأهلى لحسم مصير عروض ناصر ماهر وأجاى
يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات متواصلة من أجل مناقشة العروض التى تأتي لبعض لاعبي الفريق المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.
الأهلي يحقن بيرسي تاو بـ"بلازما" للمرة الثانية للتعافى من إصابة الضامة
يحصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق النادي الأهلي على حقنة "بلازما" جديدة الأسبوع المقبل من أجل تسريع مدة علاجه من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة.
دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يواجه بطل النيجر فى دور الـ32
تأهل فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر لمواجهة الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.
الأهلى يتعاقد مع موهبة دسوق بعد 4 مباريات مقابل 500 ألف جنيه
نجح النادي الأهلي في الحصول علي خدمات حمدي موسي الظهير الأيسر لنادي دسوق المشارك في دوري القسم الثالث بالمجموعة التاسعة والتي تنظمها منطقة كفر الشيخ.
محمود متولى يعود لتدريبات الأهلى عقب مباراة إنبى فى الكأس
فضل الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة استمرار محمود متولى مدافع المارد الأحمر فى القاهرة لإستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الالتهاب الذى يعانى منه فى أوتار الركبة ويستسلزم برنامج علاجى مدته 10 أيام ليقرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق استبعاده من السفر مع الأهلى للأسكندرية حيث دخل فريق الكرة معسكر مغلق أمس استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية.