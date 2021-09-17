أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021

يحصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق النادي الأهلي على حقنة "بلازما" جديدة الأسبوع المقبل من أجل تسريع مدة علاجه من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة.

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يواجه بطل النيجر فى دور الـ32

تأهل فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر لمواجهة الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.