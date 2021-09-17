شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب يجتمع مع فاروق جعفر وحسين السيد لحسم الجهاز المعاون لكارتيرون غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدًا السبت، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، جلسة مع فاروق جعفر المستشار الفنى وحسين السيد عضو لجنة الإدارة والمكلف بملف كرة القدم، من أجل حسم العناصر التى سيتم تعينها فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن يناقش لبيب مع جعفر وحسين السيد الأسماء المرشحة لتولى منصب المدرب العام لخلافة أسامة نبيه ومنصب المدرب خلفًا لأحمد عبد المقصود.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأسماء المرشحة لتولى المنصبين على كارتيرون عقب الجلسة التى سيعقدها الثلاثى، حتى يتم الاستقرار عليهما بشكل رسمى.

وارتفعت أسهم بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، من أجل تولى مهمة المدرب العام، ورغم إن بعض أعضاء لجنة إدارة نادى الزمالك يفضلون استمرار بدر حامد فى رئاسة قطاعات الناشئين نظرًا للطفرة التى أحدثها بالقطاعات، إلا إن البعض الأخر يرى إنه الأنسب لتلك المرحلة ويجب أن ينقل خبراته للفريق الأول.

فى الوقت نفسه تم ترشيح أحمد مجدى نجم الزمالك السابق لمنصب المدرب فى جهاز كارتيرون لتعويض رحيل أحمد عبد المقصود الذى تقدم باستقالته هو الأخر.