شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن أمنياتها بخالص الشفاء لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه ولجمهور الفريق السكندري.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن مؤخرا إصابة رئيسه الأستاذ محمد مصيلحي بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه من الفيروس.

ويرتبط الزمالك بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه، ويتمنى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، الشفاء العاجل لرئيس زعيم الثغر، وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية في أقرب وقت.