شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، حضور مباراتىّ دور الـ16 ببطولة كأس مصر بين الأهلى وانبى، وبيراميدز وسموحة، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل اعلان قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا.

ارتفاع أسهم بدر حامد لخلافة نبيه فى الزمالك.. وترشيح أحمد مجدى لتعويض عبد المقصود

ارتفعت أسهم بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، من أجل تولى مهمة المدرب العام لفريق الكرة الأول بجهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما تقدم أسامة نبيه بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته.

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على الاطمئنان على حالة محمد الننى لاعب فريق آرسنال الإنجليزى بعد عودته للتدريبات اليوم عقب الإصابة التى لحقت به منذ فترة.

يحصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق النادي الأهلي على حقنة "بلازما" جديدة الأسبوع المقبل من أجل تسريع مدة علاجه من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة.

شارك محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال اليومين السابقين بعد حصوله على لقاح كورونا.

عبر مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل ، وبالتالي تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

رشح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق بالجبلاية ، لتواجد في رابطة الأندية التي سيتم الإعلان عن مجلسها الجديد يوم الأحد المقبل بعد إجراء الانتخابات.

انتظم الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات متواصلة من أجل مناقشة العروض التى تأتي لبعض لاعبي الفريق المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، حضور مباراتىّ دور الـ16 ببطولة كأس مصر بين الأهلى وانبى، وبيراميدز وسموحة، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل اعلان قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا، كما سيحضر مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر.

وضع مسؤولو الزمالك 3 سيناريوهات أمام الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل تحديد مصير حمدى النقاز أحدث الوافدين إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم.