ريتشاردز: صلاح الأفضل في العالم.. هل لا يتم تقديره لأنه يلعب لمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكاه ريتشارده لاعب مانشستر سيتي السابق، وزميله محمد صلاح السابق في فيورنتينا، بأن الجناح المصري هو الأفضل في مركزه على مستوى العالم، وتعجب من عدم تقديره بالشكل الكافي، بالرغم مما يقدمه من مستوى.

وتحدث ميكا ريتشاردز في مقاله عبر صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن فترته مع محمد صلاح، قائلًا: "أنا لا أعقد مقارنة مع ميسي، لكنه (صلاح) كان يفعل أشياء تشبه ما يقوم به ميسي".

وتابع:"كرة القدم مليئة بقصص لاعبين بارعين في التدريبات لكنهم لا يفعلون ذلك في يوم المباراة لكن مو - من الأدلة التي أملكها - لم يكن كذلك."

وأضاف: "المباراة التي أكدت لي على ذلك كانت في كأس إيطاليا، ضد يوفنتوس في تورينو، ولم يكن يوفنتوس قد خسر على ملعبه منذ 47 مباراة.. في تلك الليلة بالتحديد على الرغم من أن صلاح مزقهم، لا يمكن أن أنسى هدفه الأول".

وأضاف: "أتذكره عندما التقط الكرة داخل نصف ملعبنا وبكل تلك المهارة والسرعة والقوة التي كان يمتلكها كان يستخدم قدراته لتمدير المنافس، ركض 70 ياردة وضرب ثلاثة لاعبين ثم أطلق رصاصة لا يمكن إيقافها."

وواصل: "لقد فزنا 2-1 - وسجل مو الهدف الثاني أيضًا - ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياته في فلورنسا، لقد كان بطلاً، حيث كانت الجماهير تنتظر في الساحة خارج شقته كل يوم."

واستطرد: "ومع ذلك، لسبب ما، مازلت لا أعلم سبب عدم حصوله على التقدير الذي يستحقه، هل لأنه يلعب دوليا مع منتخب مصر فلا نشاهد كل مبارياتهم على التلفاز؟ هل هو لأنه نادراً ما يجري مقابلات ويبقي بعيداً عن عناوين الصحف؟.. لا يمكنني رؤية هذا بشكل أوضح: مو هو أفضل مهاجم في العالم."