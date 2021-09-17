مدرب ليفربول يوضح أسباب قرار إراحة فان دايك أمام ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تفاؤله بطريقة تعامله مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك فيما يخص الوقت الممنوح له للمشاركة فيه ، ووصفها بأنها خطة قصيرة الأجل ولن تتحول إلى سياسة عامة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن فان دايك، قبل تعرضه لإصابة في الركبة أنهت موسمه في تشرين أول / أكتوبر الماضي، كان قد شارك في كل مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي وكل دقيقة منها، ولم يغب سوى عن مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف في الموسمين الماضيين.

ورغم إكماله لعملية إعادة التأهيل عقب الجراحة التي خضع لها في الرباط الصليبي الأمامي ليصبح جاهزا لقيادة الفريق مع بداية الموسم، فإن كلوب يبدو حذرا بخصوص عودته للمشاركة، حيث يرى أن هناك متطلبات أخرى لحدوث ذلك.

وكان المدافع الهولندي قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا، حيث بدا تأثير غيابه واضحا بتسجيل الفريق الضيف لهدفين في ست دقائق شهدت فوضى في دفاع ليفربول.

وسيعود فان دايك للمشاركة مع ليفربول حينما يواجه كريستال بالاس في ملعب "أنفيلد"، حيث يأمل كلوب في أن يتخطى الفترات الصعبة التي قضاها الفريق بدون مدافعه الأبرز، وأن تتحول إلى مكاسب على المدى البعيد.

وقال مدرب ليفربول، اليوم الجمعة: "أفضل القول بأنها فترة قصيرة المدى، يمكننا أن نعتبر أنفسنا في مرحلة ما قبل الموسم إذا أردت، خاصة بالنسبة له (فان دايك) لقد قضى وقت طويل".

وأضاف: "لقد كان في حالة جيدة للغاية، وكان يمكنه اللعب، لكن كان علي أن أكون متعقلا بعض الشيء في تلك اللحظات، لأنه يجب علي ذلك".

ويستعد فان دايك لخوض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، ومن المرجح أن يخوض تلك المباراة مع زميله الكاميروني جويل ماتيب، والذي يستعد هو الأخر للوصول إلى المئوية.