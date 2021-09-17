يوفنتوس يسجل خسائر بقيمة 9ر209 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تسجيله خسائر بلغت 9ر209 مليون يورو (2ر247 مليون دولار) في الموسم الماضي الذي ضربه فيروس كورونا.

وذكر يوفنتوس أن الخسائر في موسم 2020 / 2021 أكبر من تلك التي حدثت في موسم 2019 / 2020 والتي بلغت 7ر89 مليون يورو كانت " نتيجة للآثار الناجمة مباشرة عن الجائحة على بيع التذاكر والمنتجات، والتراخيص، وما شابهها، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من حقوق اللاعبين.

وذكر يوفنتوس أن الخسائر سيتم تغطيتها من الاحتياطي علاوة على إصدار الأسهم ، ومن حقوق المساهمين التي انخفضت من 2ر239 مليون يورو إلى 4ر23 مليون.