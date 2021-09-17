مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. النقاز يُشارك.. وانتظام أبو جبل وعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمي بشاي:

استأنف فريق الزمالك، مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان في الكأس.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في مجمع الصالات بالنادي.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني على الإشراف على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات وإطالات.

وحرص المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق؛ حيث تحدث في بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وأهميتها كما تناولت الجلسة، الحديث في بعض الأمور الفنية التى ينوي الجهاز الفني تنفيذها استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات وعقب ذلك انطلق المران.

وشهد المران انتظام التونسي حمدي النقاز في التدريبات للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.

وشارك حارس مرمى الفريق، محمد أبو جبل في التدريبات بعد حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال اليومين الماضيين بعد حصوله على لقاح كورونا.

وانتظم إمام عاشور في التدريبات الجماعية بعدما سمح الجهاز الفني له بالغياب عن تدريبات الفريق بسبب ظروف خاصة.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين خلال التدريبات ثم قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، قامت كل واحدة منهما بالجري حول الملعب لعدة مرات، تحت قيادة أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

وقام فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، بتدوين كل الملاحظات الخاصة بهذه الفقرة وفقًا لتكليف من كارتيرون، للوقوف على المستويات البدنية الخاصة بكل لاعب.