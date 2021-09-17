المغرب يستقبل غينيا بيساو ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن إتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، إقامة مباراتي المنتخب المحلي أمام المنتخب المغربي ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم في المغرب، بعد تعذر إيجاد ملعب يستضيف مبارياته من الدول المجاورة.

وأكد اتحاد غينيا بيساو في بيان رسمي، أن موريتانيا اعتذرت عن استضافة مباراة غينيا بيساو أمام نظيره المغربي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بسبب الاصلاحات التي تجري على ملعبها الوطني.

كما اعتذرت السنغال عن استقبال منتخب غينيا بيساو، ما جعل الاتحاد المحلي يقرر إستضافة المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الرابعة داخل الأراضي المغربية، ما يعني إقامة المباراة ذهاباً وإياباً في المملكة.

ونجح منتخب غينيا بيساو في تحقيق فوز كبير على نظيره من السودان 4/2 في الجولة الثانية، فيما تأجلت مباراة المغرب مع غينيا كوناكري بسبب المشاكل الأمنية في البلاد، والانقلاب العكسري الذي حدث تزامنًا مع موعد المباراة في كوناكري.

ويتصدر منتخب غينيا بيساو المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا كوناكري و الفوز في الجولة الثانية على السودان، فيما يأتي منتخب المغرب ثانيًا برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحد، جاءت بعد الفوز 0/2 على نظيره السوداني في الجولة الأولى.