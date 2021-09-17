شاهد فيديو اهداف العين واتحاد كلباء في الدوري الاماراتي ادنوك.. رحيمي وكودجو يصنعان الحدث

شاهد فيديو اهداف مباراة العين واتحاد كلباء في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

قسا نادي العين على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الاماراتي ادنوك.

دخل البنفسجي المباراة بالتشكيلة التالية: خالد عيسى – ايريك – كوامي أوتون – ياسين مرياح – سعيد جمعة – محمد عباس – يحيى نادر – سفيان رحيمي – كريستيان جوانكا – بندر الاحبابي – لابا كودجو.

وبدأ نادي العين المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق النجم المغربي سفيان رحيمي، وبالتحديد بعد مرور 63 ثانية، ليصبح ثالث أسرع هدف للبنفسجي في تاريخ مشاركاته بالدوري الاماراتي.

وسجل رحيمي أول هدف له مع العين بعدما تلقى تمريرة من سعيد جمعة داخل منطقة الجزاء، روضها بيسراه وأطلق تسديدة قوية أرضية بقدمه اليمنى مرت من بين أقدام المدافع واستقرت داخل الشباك.

وأحرز لابا كودجو الهدف الثاني لنادي العين في الدقيقة العاشرة، حينما استغل كرة حائرة داخل منطقة الجزاء بعد ضربة ركنية، وسددها داخل الشباك من بين أقدام حارس المرمى.

وواصل العين ضغطه على اتحاد كلباء، وتمكن كودجو من تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث للبنفسجي في الدقيقة (26)، بعد هجمة مرتدة نموذجية.

وتلقى بندر الاحبابي تمريرة من حارس المرمى خالد عيسى قبل منتصف الملعب، وتلاعب بلاعبي اتحاد كلباء قبل أن يمررها إلى كودجو الذي وضع رحيمي في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة سددها المغربي لترتد من يد الحارس ويضعها المهاجم التوجولي في الشباك الخالية.

وأضاف كريستيان جوانكا الهدف الرابع لنادي العين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وذلك بعد مجهود فردي رائع للظهير الأيسر ايريك.

وقام ايريك بانطلاقة سريعة من الجهة اليسرى واخترق منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة إلى جوانكا الذي استلمها وسدد كرة بيسراه ارتدت من قدم المدافع ليكملها في الشباك بتسديدة ثانية.

وبغض النظر عن الهدف الوحيد الذي سجله اتحاد كلباء عن طريق بينيل ملابا في الدقيقة (50)، لم يشهد الشوط الثاني العديد من الفرص، وانتهى اللقاء بفوز البنفسجي بنتيجة (4-1).

وبهذا الانتصار، حقق العين العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة في صدارة الترتيب، على الجهة المقابلة تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطتين في في المركز العاشر.

شاهد فيديو اهداف العين واتحاد كلباء في الدوري الاماراتي ادنوك