شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجزيرة في الدوري الاردني.. عودة النسر الأزرق للتحليق

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجزيرة، في الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

عاد نادي الفيصلي إلى سكة الانتصارات في الدوري الاردني على حساب الجزيرة بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب عمان الدولي.

وكان الفيصلي لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 جولات بمسابقة الدوري الاردني (خسارتين، وتعادل)، وبشكلٍ عام تلقى النسر الأزرق 5 هزائم في آخر 10 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وفاز في 4 مناسبات فقط.

ولم ينتظر الفيصلي كثيرًا حتى افتتح له أحمد العرسان التسجيل في الثانية (47)، حين تلقى تمريرة في عمق دفاع الجزيرة استلمها وسدد كرة أرضية استقرت داخل الشباك.

وسجل محمود حديد الهدف الثاني لفريق الفيصلي في الدقيقة (20)، بعدما قابل تمريرة عرضية من العرسان من الجهة اليسرى برأسية في المرمى.

وأحرز حديد الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (41)، بعد مجهود فردي رائع من يوسف أبو جلبوش وتمريرة رائعة بالكعب، سددها محمود مباشرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف نزار الرشدان الهدف الرابع للفيصلي عند الدقيقة (61)، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لينتهي اللقاء بنتيجة (4-0) للنسر الأزرق.

وبهذا الانتصار رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني، في المقابل تجمد رصيد الجزيرة عند 22 في المركز السادس.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والجزيرة في الدوري الاردني