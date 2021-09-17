شاهد فيديو اهداف العربي والجهراء في كأس الأمير الكويتي «خماسية بقيادة السنوسي»

شاهد فيديو اهداف مباراة العربي والجهراء في ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، وانتهت لمصلحة العربي بنتيجة 5/صفر.

انطلقت مباراة العربي والجهراء على ستاد الصداقة والسلام في العاصمة الكويتية عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقلت المباراة على شاشة قناة الكويت الرياضية Kuwait sports HD بصوت المعلق الرياضي الكويتي طارق الملا.

تقدم العربي في وقت مُبكر من المباراة عن طريق السنوسي الهادي محمد بعدما خطف الكرة من أمام أحد مدافعي الجهراء داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، قبل أن يطلق تصويبة قوية في المرمى.

وأضاف جمعة عبود الهدف الثاني للنادي العربي في الدقيقة 37 برأسية جميلة إثر تمريرة عرضية من ركنية نفذها السنوسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي بهدفين دون رد.

وعاد نجم المباراة الأول السنوسي الهادي ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 55 بتمريرة عرضية من ركنية قابلها سلطان العنزي بالرأس.

وواصل الرائع «السنوسي الهادي» تألقه الكبير وصنع الهدف الرابع بتمريرة عرضية عبقرية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، وجدت اللاعب محمد فريح الذي قابلها بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة 71، احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد «فار» نفذها اللاعب الدولي السوري علاء الدين الدالي بشكل صحيح ليجعلها 5 مقابل صفر.

جدير بالذكر، آخر 5 مواجهات مباشرة بين العربي والجهراء، شهدت فوز كل فريق بمباراتين، والتعادل مرة واحدة 1/1، وكان ذلك آخر لقاء جمعهما يوم 19 أكتوبر 2020 ضمن مباريات الدوري الكويتي.

شاهد فيديو اهداف مباراة العربي والجهراء في كأس الأمير الكويتي