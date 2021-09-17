نتيجة مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي.. مستقبل شاموسكا على المحك

تعرف على نتيجة مباراة الشباب وضمك في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

وقع نادي الشباب في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام مستضيفه ضمك، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية «المحالة»، ضمن الجولة الخامسة في الدوري السعودي.

واصبح مستقبل مدرب الشباب، البرازيلي بريكليس شاموسكا على المحك، إذ جمع الليث الأبيض 5 نقاط فقط في أول 5 جولات، من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للخسارة في مناسبتين.

ودخل نادي الشباب مباراة ضمك اليوم بالتشكيلة التالية: فواز القرني – فواز الصقور – أحمد شراحيلي – إيجور ليشنوفيسكي – متعب الحربي – حسين القحطاني – الفريد ندياي – عبدالله الجوعي – إيفر بانيجا – كارلوس جونيور – أوديون إيجالو.

بينما جاءت تشكيلة صاحب الأرض كالآتي: مصطفى زغبة – عبدالله هوساوي – فاروق شافعي – سيرجيو فيتور – عبدالله العمار – عبدالعزيز مجرشي – وليد العنزي – هلال سوداني – ميجو كاكتاس – منصور حمزي – ايميليو زيلايا.

وسنحت فرصة ذهبية لنادي الشباب في الدقيقة (18) لافتتاح التسجيل، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء فشل إيفير بانيجا في ترجمتها داخل الشباك حيث تألق الحارس مصطفى زغبة وتصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني تحصل الشباب على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة (64) بعد لمسة يد تعرض على إثرها المدافع عبدالله هوساوي للطرد بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وهذه المرة نجح إيفير بانيجا أمام زغبة، وسجل الهدف الأول لنادي الشباب في الدقيقة (65) بعدما سدد كرة قوية استقرت على يمين شباك الحارس الجزائري.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة في اللقاء ولكن من نصيب نادي ضمك في الدقيقة (85) بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تولى تنفيذها المهاجم ايميليو زيلايا بنجاح مسجلًا هدف التعادل لفريق الجنوب.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويرتقي ضمك إلى المركز الثامن برصيد 8 نقاط، في المقابل أصبح في رصيد الشباب 5 نقاط في المركز العاشر.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي