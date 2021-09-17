البث المباشر | شاهد مباراة الاهلي والفتح في الدوري السعودي رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اون لاين لمشاهدة لمباراة الاهلي والفتح في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والفتح اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والفتح على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

يتطلع النادي الاهلي إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي 2021/2022، عندما يستضيف فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسجل اهلي جدة أسوأ بداية له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في أول 4 جولات، حيث تعادل أمام الفيصلي، الحزم، ضمك، والتعاون على الترتيب.

وفشل الاهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في الأربع مباريات الماضية، حيث اهتزت شباكه 5 مرات، بينما نجح في تسجيل 5 أهداف.

على الجهة المقابلة، يمر نادي الفتح بفترة جيدة، فبعد خسارته في الجولة الأولى أمام الرائد، نجح في حصد 7 نقاط في الجولات الثلاث الماضية، وضعته في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتعادل الفتح في الجولة الثانية أمام الفيحاء، قبل أن يحقق انتصارين على حساب الشباب والباطن، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث تواليًا كي يرتقي إلى الصدارة ولو بشكل مؤقت.

الجدير بالذكر أن الاهلي والفتح تواجها في 24 مباراة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فاز الراقي 14 مرة، مقابل 6 للنموذجي، بينما سيطر التعادل على 4 مباريات.