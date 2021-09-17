شاهد فيديو اهداف مباراة الجزيرة والامارات في الدوري الاماراتي ادنوك

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزيرة والامارات التي انتهت بنتيجة 2/3 لصالح رفاق علي مبخوت، مساء اليوم الجمعة في إحدى مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاماراتي للمحترفين.

أفسدت قذيفة قوية سجل منها نجم الجزيرة «عمر تراوري» هدف في نهاية الشوط الأول، خطط المدير الفني لنادي الامارات «طارق السكتيوي» في رحلة بحثه عن أول نقطة بمنافسات الدوري الاماراتي هذا الموسم، ليخسر الامارات بنتيجة 2/3، ويواصل تذيل جدول الترتيب.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدمًا بهدف جميل للاعبه الأفريقي «عمر تراوري» بعد تلقيه تمريرة أرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من الهداف الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

وراوغ عمر تراوري أحد مدافعي الامارات فور تسلمه تمريرة من علي مبخوت على نقطة ركلة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية بالقدم اليسرى أخذت يد الحارس علي سعيد صقر وعانقت الزاوية اليمنى.

وكان الشوط الأول يتجه نحو التعادل السلبي بسبب التكتيك الدفاعي الذي فرضه المدير الفني لنادي الامارات “طارق السكتيوي” على مهاجمي الجزيرة، لكن عمر تراوري فض الاشتباك بمهارة فردية عالية.

واستطاع الجزيرة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بواسطة هدافه الأول «علي أحمد مبخوت» بصناعة اللاعب البديل محمد ربيعي الذي شارك في الدقيقة 58 محل عمر تراوري.

وقلص نادي الامارات فارق الاهداف لـ 1/3، حين نجح لاعب جويدي جنادو في تسجيل هدف عند الدقيقة 79 بنصاعة باروت ألباروت.

ولم يهنأ الامارات بهذا الهدف طويلاً، حيث تلقت شباكه لهدف قاتل في الدقيقة 81 بواسطة دي أوليفيرا الذي شارك كبديل في الدقيقة 79 بدلاً من خلفان مبارك.

وعاد الامارات ليؤكد أنه كان يستطيع الخروج بنقطة في هذا اللقاء، عندما سجل ليثيري الهدف الثاني له في الدقيقة 86، لكن ما تبقى من وقت لم يسعف رجال طارق السكتيوي ليخرجوا بخسارة رابعة على التوالي في الدوري الاماراتي هذا الموسم.

وأفتتحت مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاماراتي ادنوك بين الجزيرة والامارات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نفس توقيت مباراة عجمان والعروبة.

انطلقت مباراة الجزيرة والامارات في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 15:45 بتوقيت المغرب، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت المباراة على شاشة قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، كما نقل بث مباشر المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتقنية HD بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.

دخل نادي الجزيرة مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز لتصدر الدوري الاماراتي برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف عن باقي منافسيه.

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزيرة والامارات اليوم الجمعة