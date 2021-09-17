تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بالجولة 5

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة ساوثهامبتون برسم الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها يوم السبت 18 سبتمبر بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

من المنتظر أن يمارس بيب جوارديولا هواية المفضلة، ويقوم بمداورة شاملة لتشكيلة مانشستر سيتي التي لعبت يوم الأربعاء الماضي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج الألماني.

وسيدخل حارس المرمى البرازيلي اديرسون منذ البداية دون شك، ويتوقع أن يبدأ أمامه البرتغالي روبن دياز في قلب الدفاع، ومعه الاسباني إيمريك لابورت أو الانجليزي جون ستونز، بعد مشاركة الهولندي ناثان آكي في مواجهة لايبزيج يوم الأربعاء.

على الأطراف، سيعود الدولي كايل ووكر دون شك من الجهة اليمنى، على ان يشارك البرتغالي جواو كانسيلو على اليسار بدلا من الأوكراني الشاب زينشينكو.

وفي خط وسط الميدان، غالباً ما سيلعب رودريجو فرنانديز كلاعب ارتكاز، ومعه الألماني ايلكاي جوندوجان المستريح في مباراة دوري الأبطال، أما العائد من الإصابة كيفن دي بروينه، فغالباً ما سيشارك كصانع ألعاب من أجل مزيد من الاستمرارية.

ويبقى السؤال الذي ينتظر عشاق النجم الجزائري رياض محرز الاجابة عليه، هو مشاركة قائد منتخب الجزائر في المباراة من عدمها، بعد لقطة انتقاد بيب جوارديولا للجناح الجزائري في مباراة لايبزيج، بطريقة عنيفة، نالت سيل من الانتقادات، اتجاه المدير الفني الكتالوني.

بالنسبة للغيابات، لا يعاني بيب جوارديولا من أي غياب يذكر في المباراة بعد استعادة كيفن دي بروين و الشاب الانجليزي فيل فودين مؤخراً، باستثناء الفرنسي بينجامين ميندي الموقوف بسبب تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه من القضاء البريطاني.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: اديرسون مورايس

خط الدفاع: روبن دياز – ايمريك لابورت – كايل ووكر – جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو فرنانديز – جوندوجان – كيفن دي بروين – جاك جريليش – جابرييل جيسوس

خط الهجوم: فيران توريس