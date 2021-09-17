مثلث برمودا “ميسي، نيمار، مبابي” في مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض

أعلنت هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، إقامة مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكل نجومه بما فيهم مثلث برمودا “ميسي، نيمار، مبابي” ونجوم فريقي الهلال والنصر، ضمن فعاليات موسم الرياض نسخة العام المقبل.

ومن المنتظر أن يحضر ميسي وزملائه إلى الرياض خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية في يناير القادم، على أن يحدد ملعب المباراة في وقت لاحق من قبل المنظمين لمهرجان الرياض.

وستحظى المباراة بمتابعة كبيرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة، نظراً لتواجد أسماء كبيرة في صفوف النادي الفرنسي، من قبيل ليونيل ميسي و النجم البرازيلي نيمار و الفرنسي كيليان مبابى، بالاضافة إلى بطل يورو 2020 مع ايطاليا جيانلويجي دوناروما.

بالمقابل، يتوقع أن تجتمع تشكيلة من أبرز نجوم ناديي الهلال والنصر في فريق واحد لمواجهة باريس سان جيرمان، من قبيل الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله و الفرنسي بافيتمبي جوميز، والبرازيليان ماتيوس بيريرا لاعب الهلال و أندرسون تاليسكا من جانب النصر، ونجوم آخرين.